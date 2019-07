Cabo Verde Airlines inicia terceira frequência entre Fortaleza e Ilha do Sal

A companhia aérea Cabo Verde Airlines começou a operar no fim do mês de junho a terceira frequência entre Fortaleza e a Ilha do Sal, em Cabo Verde. A partir de lá, é possível realizar conexões rápidas para Milão, na Itália, e Lisboa, em Portugal. De acordo com a empresa, um quarto voo semanal deve ser implementado até o fim deste ano.

A terceira operação é uma novidade, uma vez que os outros dois voos permitiam apenas conexão para Lisboa.

A partir desta quarta-feira (3), a Cabo Verde Airlines vai permitir ainda conexões para Paris, na França, Milão e Roma, na Itália.

A empresa se prepara ainda para iniciar outros voos partindo de Sal para Luanda (Angola) e Washington (EUA) ainda em 2019.

Os voos entre Fortaleza e Ilha do Sal e demais conexões são realizados por aeronaves Boeing 757-200s, com capacidade para 186 passageiros. Hoje, a Cabo Verde Airlines conta com três aeronaves. A companhia aérea deve receber mais duas até o fim deste ano e, em 2020, mais uma deve ser incluída na frota.