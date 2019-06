Bolsonaro diz que se capitalização ficar fora de reforma, o 'governo prossegue'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira (18), que o governo "prossegue" caso a proposta do regime de capitalização fique de fora do texto final da reforma da Previdência, e ponderou ainda que um eventual retorno da medida pode acontecer por iniciativa parlamentar.

"Gostaríamos que tudo que propusemos fosse acolhido, mas sabemos que a Câmara tem legitimidade para alterar. Se não for acolhido, o governo prossegue", disse a jornalistas antes da reunião do Conselho do governo.

Questionado se o governo vai tentar retomar a capitalização, o presidente destacou que o próprio Congresso pode propor que o regime volte ao texto da proposta que muda as regras da aposentadoria no Brasil.

"As vezes nem o governo, as próprias bancadas, líder partidário pode propor uma emenda e destacá-la", respondeu.

Além da capitalização, o parecer do relator da Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), retirou do texto alterações como as previstas para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos e deficientes de baixa renda, e na aposentadoria rural.