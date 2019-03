O Ibovespa, principal índice da B3, abriu o dia nesta quarta-feira (6) em baixa. Às 10h25 a bolsa operava em queda de -1,03%, marcando 94.603 pontos. As ações mais negociadas eram as da Vale (- 0,76%), as da Petrobras em ( - 0,36%) e as do Bradesco (- 1,66%).

O dólar registra alta de 0,85%, valendo R$ 3,78. O euro também tem valorização de 0,74%, sendo cotado a R$ 4,30.