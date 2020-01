BNB apresenta melhor performance entre bancos brasileiros

O Banco do Nordeste tem o melhor desempenho entre todos os bancos brasileiros, de acordo com estudo publicado pela revista inglesa The Banker, pertencente ao jornal The Financial Times e editada há 94 anos. A instituição ficou em segundo colocado em eficiência operacional e em alavancagem. O levantamento é feito para elencar os melhores bancos, por país, que pertencem ao mercado emergente Brics, composto por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul.

"Este resultado ratifica nosso propósito de trabalho, em aplicar os recursos públicos que gerimos com o máximo de eficácia e eficiência, seguindo todas as regras de compliance, sempre focados no desenvolvimento da nossa região de atuação, geração de emprego e renda, além da melhoraria do bem-estar das famílias", afirma o presidente do BNB, Romildo Rolim.

Metodologia

O trabalho realizado pela The Banker analisa o desempenho das instituições em 2018 e as variações com o ano anterior, com destaque para o critério de eficiência operacional.

A metodologia utilizada é baseada em modelo que classifica o desempenho de cada banco com base em 18 indicadores, em oito categorias principais,que são: crescimento, rentabilidade, eficiência operacional, qualidade dos ativos, retorno sobre o risco, liquidez, solidez e alavancagem.

. Os bancos recebem uma posição em cada categoria, bem como uma classificação geral com base no desempenho em todas as áreas. São elas: