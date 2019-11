Bancos oferecem benefícios e descontos durante a Black Friday

Assim como o setor do varejo, instituições financeiras como bancos operadora de cartão e fintechs passaram a oferecer uma série de descontos e condições diferenciadas durante a semana da Black Friday. As vantagens incluem, por exemplo, melhores taxas na contratação de financiamentos, de seguros, de linhas de crédito pessoal, descontos para aplicações financeiras e redução do valor mínimo para aportes em fundos de investimentos. Os cinco maiores bancos do País (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander) já anunciaram as condições especiais para o período.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil, que participa da Black Friday desde 2015 terá, neste ano, sua maior lista de ofertas desde então. São mais de 50 produtos em promoção para clientes pessoa física e empresas, incluindo vantagens na contratação de crédito, de cartão, investimentos, seguros, consórcios,linhas voltadas para o agronegócio, renegociação de dívidas, dentre outras modalidades.

Banco do Brasil amplia pontuação para gastos no cartão e Caixa oferece dois anos sem anuidade para quem adquirir um cartão durante a promoção

Entre os dias 25 e 29, os clientes que contratarem seguro de vida poderão receber até 15 pontos Livelo por cada real gasto. No crédito consignado, as taxas serão a partir de 1,16% e a renegociação de dívidas terá desconto de 14%. E, no dia 29, os cartões personalizados do banco custarão R$ 1. No período, a corretora do Banco do Brasil, terá taxa zero para a compra e venda de ações e redução de R$ 200 mil para R$ 1 mil na aplicação inicial no fundo de investimento “BB Renda Fixa LP High”.

Santander

O Santander promove até o dia 2 de dezembro a “Black Week Santander Vem que Volta”. Os clientes que adquirirem uma das 13 soluções financeiras do Banco escolhidas para participarem da ação receberão um voucher com condições especiais para serem utilizadas nas empresas-parceiras Uber, YouTube, Smart Fit, Xbox e/ou LinkedIn.

“A Black Friday virou uma tradição no Santander, porque realmente desperta o interesse do consumidor, que acessa com mais frequência os nossos canais de relacionamento e contrata mais produtos. A cada ano queremos inovar mais, tanto nas ofertas quanto na forma de comunicar”, afirma José Roberto Machado, diretor executivo do segmento Pessoa Física do Santander Brasil.

os descontos abrangem contratação de crédito pessoal, crédito consignado, consórcio de veículos, consórcio de imóveis.

Neste ano, o banco incluiu na Black Friday serviços como crédito pessoal, crédito consignado, consórcio de veículos, consórcio de imóveis, cartões de crédito, seguro de vida, previdência (PGBL ou VGBL), financiamento de veículos, dentre outros. Os clientes terão ainda R$ 50 de crédito para usar em toda a plataforma Uber; 2 meses grátis de utilização das academias Smart Fit no plano de R$ 99,90; 3 meses de isenção de LinkedIn Premium; 3 meses grátis de utilização do YouTube Premium e um mês gratuito de Xbox Game Pass.

Caixa

No período da Black Friday, a Caixa vai reduzir a aplicação mínima de quatro fundos de investimento. A aplicação mínima dos fundos "Juros e Moedas Plus" e "FIA Ações Livre" passarão de R$ 5 mil para R$ 500. Já a do fundo "Juros e Moedas" passará de R$ 100 mil para R$ 50 mil. E o fundo "Multimercado Livre" terá a aplicação mínima reduzida de R$ 10 mil para R$ 3 mil. Novos correntistas terão 50% de isenção nas cestas de serviço por até 12 meses, que pode chegar a 100% caso o cliente também opte por receber o salário na Caixa.

Itau e Bradesco

O Itaú oferece, até o final de novembro, a oportunidade para clientes e não clientes contratar financiamento de veículos com taxas reduzidas, a partir de 0,69% ao mês. Além disso, o banco oferece descontos de até 20% em produtos e serviços no segmento automotivo, como Seguro Auto. Os clientes Itaú e Itaú Uniclass terão 10% de desconto na contratação do Plano Porto Seguro Residência e do Plano Odontológico Odonto MetLife ou MetLife Gold.

O Bradesco, por sua vez, oferecerá linhas de financiamento de veículos a partir de 0,75% ao mês, contratação de cartão de crédito com até 2 anos sem anuidade, consórcio automotivo com taxa de administração e compra de moeda estrangeira.

Bancos digitais

No Banco Inter, a Black Friday começou no dia 19 de novembro e segue até 4 de dezembro. O banco digital oferece para seus clientes o dobro de cashback nas compras feitas na área de shopping, além de oferecer condições especiais em câmbio, crédito, consórcio e seguros. “A oferta de dobro de cashback é uma grande vantagem para quem quer economizar ainda mais nas compras de fim de ano. E, além disso, nós trouxemos novamente ofertas em serviços financeiros, com condições ainda melhores do que nos anos anteriores”, diz João Vitor Menin, CEO do Banco Inter. Clientes que comprarem gift cards receberão cashbacks de até 9%.

Na área de investimentos do Banco Inter, quem investir a partir de R$ 100 em LCIs 720 dias e 1080 dias receberá respectivamente 98% e 100% do CDI (rentabilidade máxima disponível). Já os CDBs de 1080 dias a 1440 dias pagarão entre 116% e 125% do CDI, de acordo com o produto escolhido. No crédito imobiliário, o banco dá desconto de R$ 3 mil nas tarifas de Avaliação e Cadastro do Imóvel. E o consignado com taxa promocional a partir de 1,25%.

O Banco Original lançou a campanha "Ganha Ganha" para a Black Friday, que oferece 2% de cashback para todos os clientes que investirem em modalidades de renda fixa, podendo receber de volta valores de até R$ 20 mil. Os clientes do Original que fizerem aplicações em CDB, LCA ou LCI do banco, irão ganhar automaticamente créditos no programa de cashback. As aplicações válidas vão de R$ 1 mil a R$ 1 milhão, a partir de 1 ano e sem possibilidade de resgate diário. Além da rentabilidade do período, o cliente recebe 2% do valor investido em cashback para usar no cartão, ainda esse ano.

Já no Agibank, durante a semana de 25 a 29 os clientes que quiserem investir nos CDB´s da instituição também terão vantagens especiais, com taxa que poderá chegar até 123% do CDI para aplicações acima de R$ 1 mil, assim como descontos exclusivos em marketplaces parceiros.

Cartão de crédito

Para incentivar compras no cartão, a Visa anunciou que a cada compra online acima de R$ 800 durante a Black Friday o consumidor que tiver o cartão cadastrado no "Vai de Visa" receberá um crédito de R$ 50 de volta na fatura se a compra for feita nos sites participantes, como Magazine Luiza, Época Cosméticos, Casas Bahia, Pontofrio, Extra, Casa Santa Luiza, Compra Certa, Electrolux e Viajanet.

A ação começa na quinta (28), a partir das 18h, e se estende durante toda a sexta (29), contemplando segmentos como o de eletroeletrônicos, artigo para casa, cosméticos, empresas aéreas e de aluguel de carro. A promoção não é cumulativa e é válida apenas para uma transação por cartão cadastrado.