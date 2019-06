Atenção, passageiros: mudanças no check-in do aeroporto de Fortaleza

Inaugurada ontem, a nova área de check-in no Aeroporto de Fortaleza ainda apresentava pouca movimentação na manhã de hoje (26). Até o momento, o novo espaço atende apenas a demanda de voos internacionais. Passageiros devem ficar atentos às mudanças

O atual check-in fica um nível abaixo e à esquerda do antigo local, ligados por uma escada rolante. Ao todo, são 60 posições de check-in, sendo 40 domésticas e 20 internacionais. Até o final desta semana, todas as companhias áreas já deverão ter migrado.

As operações da loja, check-ins e totens de autoatendimento passarão a ficar no nível térreo do prédio. Logo após a migração da Azul e Gol amanhã (27), a Latam, que será a última empresa a se mudar, começará a atender os passageiros no novo local apenas na sexta-feira (28),

A companhia alerta os viajantes sobre a alteração e pede que os mesmos programem a chegada ao aeroporto com antecedência nestes primeios dias de operação na nova posição. A aérea ainda ressalta que nenhum voo será alterado com a transferência e pontua considerar fundamentais os investimentos em infraestrutura para viabilizar um novo ciclo de crescimento.

Na noite da última terça-feira (25), em seu primeiro dia de funcionamento, o fluxo de passageiros no terminal foi estável. Aproximadamente 398 passageiros, entre voos das companhias TAP e Cabo Verde Airlines, embarcaram realizando check-in no novo espaço.

A expectativa é que a movimentação aumente até o final desta semana, com a participação da demanda de voos domésticos. A partir desta quinta-feira (27), as empresas Azul e Gol já estarão atendendo no novo espaço, e na sexta-feira (28) a Latam.