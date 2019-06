Foco na vocação dos municípios é estratégia para desenvolvimento

Ainda sofrendo com os efeitos da crise econômica e imersos em um cenário de queda de novos investimentos públicos, os municípios cearenses têm apresentado dificuldade para se desenvolver. Uma das estratégias utilizadas pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece) para reverter o cenário é a melhora do ambiente de negócios com o foco na “vocação” de cada município.

O presidente da Instituição, Eduardo Neves, destaca que a Região Norte, por exemplo, possui grandes potenciais na indústria mineral, com as rochas ornamentais, assim como no comércio e serviços.

“Já é muito forte, mas precisa ser melhorado. A ideia é que vejamos o desenvolvimento econômico não só como indústria, mas também como comércio, serviço, indústria, agronegócio, setor mineral, tudo que pode atrair de investimentos para determinado município”, pontua.

Eduardo ressalta que a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem um destaque maior por comportar a Capital do Estado e possuir um maior investimento em infraestrutura, como os portos.

"Mas há vários municípios que estão trabalhando conosco para se tornarem mais competitivos. No Cariri, por exemplo, nós temos o polo calçadista, que é algo que precisa ser melhorado e trabalhado e a Adece está disposta a fazer em conjunto com a Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará)”, acrescenta Neves.

Investe Ceará

Para oferecer um retrato de forma mais concisa ao potencial investidor, a Adece lançou uma plataforma interativa, o Investe Ceará, com informações de cada município.

“É um mapa interativo, onde é possível ver a vocação de cada localidade e algumas informações básicas, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita”, afirma Eduardo. A ferramenta também pode ser utilizada para a intermediação de negócios. “As prefeituras interessadas podem se cadastrar e fornecer algumas informações adicionais, como um terreno disponível, por exemplo”.

O presidente da Adece acrescenta que essas informações podem ser acessadas somente pela equipe da associação.

“Quando algum investidor nos procura e nos informa o que precisa, nós buscamos nesse banco de dados e fazemos o intermédio”.

O Investe Ceará ainda fornece informações relacionadas à infraestrutura dos municípios, como estradas pavimentadas, infraestrutura de portos e aeroportos e ferrovias.

O líder do Observatório da Indústria da Fiec, Sampaio Filho, destaca a importância da ferramenta para o desenvolvimento econômico dos negócios já existentes e dos novos. “Além disso, o Observatório traz toda um detalhamento do segmento industrial de cada município cearense e estamos fechando acordo com a Adece através de contrato para eles terem acesso à essas informações também”.

Potencialização das principais vocações dos municípios do Ceará é estratégia da Adece para gerar mais visibilidade e alavancar novos investimentos privados no Estado. Plataforma online deve auxiliar investidores a se decidirem pelo Ceará