Estado quer aperfeiçoar seleção pública para cargos técnicos

Com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade do serviço público, o Governo do Estado quer aperfeiçoar o método de seleção do corpo técnico da máquina pública. O projeto se daria a partir de um sistema de seleção por competência adotado no Chile. Entrariam nesse modelo de contratação cargos técnicos, como diretores de hospitais e escolas.

Em visita ao país para ver o projeto in loco, o secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará (Seplag-CE), Flávio Ataliba, afirma que a implantação do sistema trará maior profissionalismo ao serviço público.

"Há um edital público onde vão ser divulgados os cargos disponíveis, e os profissionais serão escolhidos a partir de análise curricular, teste psicotécnico, análise laboral, tudo isso para saber se a pessoa tem a vocação do serviço público". Ataliba acrescenta que, já na próxima semana, uma equipe será destinada a fazer estudos para saber quais os cargos entrarão nesse sistema, quais os salários que devem ser praticados e quais partes da legislação terão de ser adaptadas.

"Temos que ver a questão dos salários porque eles têm que ser compatíveis com os do setor privado para atrair candidatos com as competências técnicas necessárias". O estudo completo deve ficar pronto até o fim do ano.

Em contrapartida à importação do sistema, Flávio demonstrou para o governo chileno o modelo de gestão utilizado no Estado, explicando o funcionamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o Modelo de Gestão Para Resultados (GPR) e o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf). "O Chile está passando por um processo de descentralização administrativa e orçamentária. Nesse sentido, eles estão precisando construir no país diversos Think Tanks regionais. É o Ceará exportando boas políticas para o Chile".

