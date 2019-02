Egídio Serpa: Tereza Cristina, uma aliada

Mesmo sem ter conhecido o potencial da pecuária estadual, que foi olvidada de sua visita ao Ceará, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, colheu ontem na Serra da Ibiapaba - onde esteve durante toda a manhã e parte da tarde - uma safra de boas notícias sobre o potencial dos diferentes ramos do agronegócio cearense. Na fruticultura, avicultura, carcinicultura e pecuária leiteira, ela tomou ciência de que há uma elite empresarial no Ceará antenada com a moderna tecnologia biogenética, o que explica a posição de liderança que o Estado ocupa nessas áreas. Mas a ministra partiu daqui levando uma antiga certeza: a de que o agronegócio daqui - mais do que o do Nordeste como um todo - depende 100% da oferta hídrica, razão pela qual prometeu aos empresários, com os quais conversou ao longo da visita, tornar-se aliada do esforço pela rápida conclusão das obras do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. As águas do Rio São Francisco são, neste momento, a grande esperança para as atividades econômicas - grandes e pequenas - do semiárido do Ceará.

Pecém

Informa a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém: no mês de janeiro passado, a movimentação de cargas de importação e de exportação no Porto do Pecém alcançou 1,5 milhão de toneladas. Os embarques somaram 429.373 toneladas, ou seja, houve mais importação do que exportação. O carvão mineral e o minério de ferro lideraram.

Tráfico

No Porto de Natal, a Polícia Federal apreendeu, domingo passado, 3,2 toneladas de cocaína. Todas embaladas em caixas semelhantes às utilizadas pelos exportadores potiguares de melão e manga. A Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) divulgou nota apoiando a ação da PF e pedindo a identificação, prisão e punição dos responsáveis.

Previdência

Pelo que já se conhece da proposta de reforma da Previdência a ser divulgada e encaminhada ao Congresso na próxima quarta-feira, 20, a conclusão é uma só: ela tem, de propósito, gordura demais para facilitar a negociação com os deputados federais e senadores.