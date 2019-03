Confira novas categorias adicionadas à calculadora da Previdência

Com o modelo da reforma da Previdência do governo Bolsonaro apresentado no Congresso Nacional, algumas regras para a aposentadoria deverão mudar, como idade mínima e tempo de contribuição.

Para auxiliar o contribuinte, o Sistema Verdes Mares elaborou em fevereiro um simulador em formato de calculadora para estimar o tempo de trabalho que ainda resta para você adquirir o benefício.

Foram acrescentados mais cinco perfis além do trabalhador do regime geral: agricultor familiar, professor básico celetista, professor servidor público, servidor público e trabalhador assalariado rural.

Para calcular o período que falta para obter a aposentadoria por tempo de contribuição, é preciso apenas informar idade, sexo e a categoria de trabalho em que se está enquadrado, como trabalhador assalariado, por exemplo.

É necessário informar, também, o tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até aqui, considerando anos e meses (exemplo: 3 anos e 4 meses).

Calculadora da aposentadoria Sexo Masculino Feminino Data de Nascimento Categoria Selecione a categoria Agricultor Familiar Professor Básico Celetista Professor Servidor Público Servidor Público Trabalhador Assalariado Rural Trabalhador do Regime Geral Tempo de contribuição Anos Meses Calcular Resultado Aposentadoria por idade Idade mínima: Regras atuais Se você contribuir por mais + anos,poderá se aposentar com anos. Idade mínima: Proposta do Governo Se você contribuir por mais +anos,poderá se aposentar com anos. Aposentadoria integral Regras atuais Se você contribuir por mais +anos,poderá se aposentar com anos. Proposta do Governo Se você contribuir por mais + anos, poderá se aposentar com anos. Aposentadoria pela Regra de Transição (Vale para os já filiados a algum regime de previdência social) Se você contribuir por mais+ anos,poderá se aposentar com anos. *Essa ferramenta é apenas uma simulação. Consulte o INSS para saber mais informações.

Veja exemplos de simulações: