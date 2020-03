Serviços e instituições são afetados por causa do coronavírus no Ceará; veja o que mudou

Com a confirmação de três casos de coronavírus no Ceará, instituições tomaram medidas para evitar a proliferação do vírus. O Ceará ainda tem 87 casos suspeitos do novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) divulgado na noite deste domingo (15).

UECE

As aulas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foram suspensas até o dia 31 de março.

IFCE

Por deliberação do Comitê de Combate ao Covid-19 no Instituto Federal do Ceará (IFCE), em reunião na manhã desta segunda (16), as atividades acadêmicas em todos 33 campi da instituição e no Polo de Inovação Fortaleza foram suspensas até esta sexta-feira (20).

Além disso, os setores administrativos dessas unidades e da reitoria funcionarão em regime de plantão dos serviços essenciais (com revezamento de servidores e terceirizados, de forma a evitar aglomerações) e trabalho remoto (home office), cabendo ao gabinete do reitor e aos diretores-gerais definir essa escala de funcionamento em cada local.

Uma nova reunião vai ser realizada na sexta-feira (20) para reavaliar a situação.

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) reuniu o Comitê de Gerenciamento de Crise sobre o Novo Coronavírus, nesta sexta-feira (13), e decidiu suspender todas as atividades que reúnam mais de 100 pessoas.

PRF

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará modificou o horário de funcionamento, a partir desta terça-feira (17). O local vai realizar atendimentos de 10 às 14h, no intuito de diminuir a circulação de pessoas e minimizar os riscos de contaminação do Covid-19.

Centro Cultural Banco do Nordeste

As atividades dos Centros Culturais Banco do Nordeste em Fortaleza, Juazeiro do Norte e em Sousa, na Paraíba, também foram suspensas. A instituição informou que está seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS) para prevenção ao Covid-19.

TRT

O Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRT-CE) adotou medidas, a partir desta segunda-feira (16), para funcionamento interno e externo do órgão.

Atendimento ao público será realizado apenas por telefone ou por meio eletrônico, as audiências e sessões de julgamento estão restrições. No funcionamento interno, qualquer juiz, servidor, estagiário ou funcionário terceirizado que apresentar febre ou sintomas respiratórios passa a ser considerado caso suspeito e entrará em licença médica.

MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) suspendeu eventos, audiências públicas, cursos e treinamentos presenciais organizados pelo órgão. Um Ato Normativo foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, regulamentando os procedimentos internos. As normas começaram valer nesta sexta-feira (13).