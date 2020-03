UFCA e Urca suspendem atividades por prevenção ao coronavírus

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade Regional do Cariri (Urca) informaram, nesta segunda-feira (16), que suas atividades acadêmicas estão suspensas até o próximo dia 31, por conta da pandemia do novo coronavírus. No Ceará, nove casos de covid-19 foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Na Urca, a medida afeta aproximadamente 14 mil estudantes, que estão divididos em cinco campus, em Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Missão Velha. A instituição possui 22 cursos de graduação.

O reitor da Urca, o professor Lima Júnior, disse que a decisão veio através de discussões com o Conselho de Reitores das Universidades Cearenses e foi em caráter uniforme pela suspensão. “Além de suspender, vamos colocar à disposição das gestões municipais e do Estado nossos pesquisadores”, reforça.

Já na UFCA, serão afetados cerca de 4 mil estudantes divididos em cinco campi (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó). A instituição soma, ao todo, 23 cursos de graduação, dez cursos de especialização (seis deles, Residência Médica), quatro cursos de mestrado e um de doutorado.

Na última sexta-feira (13), a UFCA criou o Comitê de enfretamento Interno ao Covid-19 (Cieco-19/UFCA). Este comitê vem recomendando a componentes da comunidade acadêmica, pelo e-mail cieco19@ufca.edu.br, práticas dentro dos protocolos sanitários internacionais, de acordo com as especificidades individuais de cada um neste momento.

Outros equipamentos

Além dos campus da Urca, os equipamentos que também estão ligados à instituição terão suas atividades suspensas, como o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, a Lira Nordestina e o Instituto José Marrocos de Pesquisa e Estudos Sociais do Cariri, em Juazeiro do Norte, o Geopark Araripe, a Residência Universitária e o Restaurante Universitário, em Crato. “Na Residência daremos um tempo para os estudantes se planejarem. Terá um prazo a partir da necessidade de cada um”, detalhou o reitor.

Mais cedo, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE), este último que possui campus em Crato e Juazeiro do Norte, também decidiram suspender temporariamente as aulas presenciais para prevenir alunos e funcionários da contaminação pelo novo coronavírus.

