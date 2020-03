Uece e IFCE suspendem aulas e atividades presenciais em todos os campi do Ceará

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE) decidiram suspender temporariamente as aulas presenciais para prevenir alunos e funcionários da contaminação pelo novo coronavírus. Na Uece, a medida vale até 31 de março. No IFCE, até a próxima sexta-feira (20). O Ceará tem três casos confirmados da doença, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Na Uece, a suspensão afeta cerca de 28 mil alunos, distribuídos em 13 campi, em 10 cidades, além de 1.096 professores e 386 servidores técnico-administrativos efetivados. Segundo o reitor Jackson Sampaio, a recomendação é estimular atividades que possam ser realizadas por meio digital, como aplicativos de mensagens e e-mail.

“Não está suspenso o calendário ainda. Precisamos ter muita cautela com essas epidemias. As atividades administrativas serão reduzidas. Ao grupo de funcionários com faixa de risco, acima de 60 anos ou com comorbidades, como diabetes e doenças autoimunes, a gente está pedindo para ir para casa”, explica o gestor.

A administração da Universidade aconselhou que cada setor estabeleça uma escala de rodízio. Dez eventos e viagens autorizadas para o exterior também foram vetadas. “Após a análise do comportamento da epidemia e com apoio do nosso grupo de trabalho, essa medida pode ser suspensa”, indica Jackson.

Suspensão no IFCE

O Comitê de Combate ao covid-19 no IFCE também recomendou a suspensão das atividades acadêmicas em todos 33 campi da instituição e no Polo de Inovação Fortaleza. Os setores administrativos e a reitoria funcionarão em regime de plantão dos serviços essenciais (com revezamento de servidores e terceirizados, de forma a evitar aglomerações) e trabalho remoto (home office).

A instituição também informou que todos os eventos institucionais agendados até o dia 20 estão suspensos, assim como as viagens de servidores e alunos, “salvo casos emergenciais”. O IFCE tem cerca de 39 mil alunos, sendo oito mil apenas em Fortaleza, além de 3.600 servidores, entre docentes e técnicos administrativos.

Uninta em Sobral

Em Sobral, o Centro Universitário Inta (Uninta) anunciou que também suspenderá as aulas e atividades presenciais por três semanas, a partir desta segunda. A decisão impacta cerca de 10 mil alunos. Segundo o reitor Oscar Espíndola Rodrigues Júnior, a medida é um ato preventivo e tem o objetivo de diminuir os riscos de contágio do coronavírus.

Setores administrativos da instituição vão continuar em funcionamento, mas em regime especial. "Teremos uma equipe de plantão. Vamos fazer uma escala especial e aqueles funcionários com idade próxima dos 60 anos terão atenção especial e devem ficar em casa", ressalta.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.