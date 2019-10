Quem são as vítimas do prédio desabado em Fortaleza

Após o desabamento completo de um prédio do bairro Dionísio Tores em Fortaleza, na terça-feira, 15 de outubro, o Corpo de Bombeiros segue realizando buscas na região. Até o momento, a corporação confirmou três mortos, sendo uma pessoa ainda não identificada, e sete desaparecidos. O desabamento do Edifício Andrea, que fica no cruzamento das ruas Tibúrcio Cavalcante com Tomás Acioli, aconteceu por volta das 10h28.

Levantamento das pessoas que morreram na tragédia e das vítimas que foram resgatadas com vida. Confira.

MORTES CONFIRMADAS

1) Frederick Santana dos Santos, 30 anos, era entregador de água e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento do desabamento. Bombeiros confirmaram a morte por volta das 23h30 da noite de terça-feira (15).

2) Vítima não identificada. SSPDS informou que é uma mulher e que ainda está nos escombros do edifício. Bombeiros confirmaram a morte dela por volta das 8h desta quarta (16).

3) Izaura Marques Menezes, de 81 anos, é avó do primeiro resgatado com vida do prédio, o jovem Fernando Marques. Os bombeiros confirmaram a morte por volta das 17h30. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado ao meio-dia e eles não conseguiram identificar a vítima. A SSPDS, depois, identificou ela como Izaura Marques Menezes, após exames de odontologia forense (arcada dentária).

QUEM SÃO AS PESSOAS RESGATADAS COM VIDA

1) Fernando Marques, 20 anos, foi o primeiro resgatado com vida dos escombros. O corpo da vó dele, Izaura Marques, foi retirado dos escombros.



2) Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, está na UTI de um hospital particular de Fortaleza. Ela teve traumatismo torácico e craniano.

3) Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos. Foi encaminhada para hospital com ferimentos no corpo. Quadro de saúde é estável;

4) Davi Sampaio, universitário do curso de Arquitetura e tem 22 anos. O jovem, que sofreu escoriações, fez selfie nos escombros e enviou para a família. Ele teve alta hospitalar na tarde desta quarta (16);

5) Gilson Gomes, 53 anos, trabalhava próximo ao local e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento da desabamento. Ele quebrou as duas pernas e está internado no IJF;

6) Francisco Rodrigues Alves, 59 anos, porteiro e zelador do Edifício Andrea. Ele aparece correndo em um vídeo do momento do desabamento. Está internado no IJF;

7) João Ycaro Coelho de Menezes, 35 anos, foi resgatado às 15h de terça-feira (15). Ele é sobrinho da idosa Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, também resgatada com vida. Ele é engenheiro de computação, teve escoriações no momento do desabamento e foi encaminhado para o Frotinha de Messejana. Ficou em observação, fez exames e teve alta nesta quarta (16).