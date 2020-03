Governo do Ceará decreta estado de emergência em saúde pública e suspende aulas

O governador Camilo Santana anunciou na tarde desta segunda-feira (16) que o Ceará entra em estado de emegência em saúde pública para combater o novo coronavírus. Essa e outras medidas vão ser objeto de um decreto estadual a ser publicado ainda nesta segunda. O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Alberto Martins, é o coordenador das ações. A Secretaria de Saúde anunciou, nesta segunda (16), que são 9 casos no Ceará com o coronavírus.

Decisões anunciadas:

- Suspensão de aulas e atividades em escolas e universidades públicas ( o mesmo é recomendado para escolas privadas) a partir de quinta-feira (19) por 15 dias;

- Suspensão de visitas a unidades prisionais;

- Suspensão de férias de servidores públicos da saúde;

- Obrigatoriedade de higienização, pelo menos uma vez ao dia, do transporte público;

- Suspensão de eventos públicos que devam reunir mais de 100 pessoas;

- Ofício para Anac e Anvisa solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará.



Na noite domingo (15), três casos foram, confirmados do Covid-19 no Ceará , sendo dois homens e uma mulher infectados.

O anúncio das medidas foi feito ao fim da primeira reunião do comitê estadual de combate à Covid-19. A formação do grupo consta no Diário Oficial do último dia 13. Fazem parte do grupo, além da Secretaria da Saúde, a Casa Civil; a Secretaria da Educação; a Segurança Pública e Defesa Social; a Secretaria da Administração Penitenciária; e a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

Também são convidados para participar das reuniões representantes dos seguintes órgãos:

Assembleia Legislativa do Ceará;

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;

Ministério Público Estadual;

Justiça Federal no Ceará;

Ministério Público Federal;

Prefeitura Municipal de Fortaleza;

Tribunal Regional do Trabalho;

Ministério Público do Trabalho;

Tribunal de Contas do Estado;

Defensoria Pública do Estado;

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE);

Universidade Federal do Ceará (UFC);

Universidade Estadual do Ceará (Uece);

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece);

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC);

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio);

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL;

Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT)

No último domingo (15), o governador Camilo Santana se reuniu om o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Araújo, com o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e com o prefeito Roberto Cláudio para avaliar as ações de prevenção e combate ao coronavírus no Ceará. O gestor realizou, no mesmo dia, um encontro com um grupo de médicos epidemiologistas para debater as ações realizadas em todo o Estado.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.