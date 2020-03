Três primeiros casos de coronavírus no Ceará são confirmados pela Secretaria da Saúde

O três primeiros casos de coronavírus no estado do Ceará foram confirmados na noite deste domingo (15), pela Secretaria da Saúde do Estado.

Segundo a nota divulgada, são três pacientes infectados, sendo dois homens e uma mulher. Todos viajaram e retornaram recentemente do exterior. "Dois estão internados em um hospital particular na capital e outro, em isolamento domiciliar, afirma o documento.

Ainda segundo a Pasta, o quadro clínico dos pacientes, neste momento, não é grave.

Boletim divulgado

Com a confirmação dos três casos, o número de suspeitas no Ceará cai de 87 para 84, distribuídos entre 16 municípios. Os dados são do boletim mais recente da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), divulgado também neste domingo. Ao todo, foram 173 notificações, 86 casos descartados.

Os pacientes em investigação residem em Aquiraz, Caucaia, Camocim, Crato, Eusébio, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Massapê, Quixadá, Quixeramobim, Sobral, Tamboril e Tauá. Até sábado (14), a Sesa investigava 30 casos, e 78 haviam sido descartados.