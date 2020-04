Coronavírus: Fortaleza tem 98% dos leitos de UTI da rede pública ocupados

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou, na noite deste domingo (26), que 98% dos leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Fortaleza. O percentual se refere a leitos disponibilizados para pacientes com Covid-19.

Em todo o estado, a ocupação chega a 77%, conforme a Sesa.

Em relação à atualização anterior do balanço, realizada na noite do sábado (25), houve um acréscimo de 3,5% no número de leitos para coronavírus ocupados na rede pública do Estado. Na capital cearense o percentual permaneceu inalterado (98%).

Neste domingo, o Ceará registrou recorde de registros de óbitos por Covid-19: 50. Ao todo, segundo balanço do fim da tarde, são 376 mortes confirmadas no Estado e 6.260 casos.

Testes rápidos da China

Avião vindo da China com carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para atender a demanda do sistema público de saúde do Estado pousou em Fortaleza no início da tarde deste domingo (26). A aeronave, que fez escala em Togo, na África, pousou na Capital por volta das 12h30.

O titular da Sesa, Carlos Roberto Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi pessoalmente ao Aeroporto de Fortaleza receber os insumos hospitalares. A lista de itens apresenta testes de identificação do coronavírus e equipamentos de proteção individual.