Com recorde, Ceará chega a 271 óbitos por Covid-19 e 4.702 casos confirmados

O Ceará alcançou 4.702 diagnósticos positivos e 271 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h desta quinta-feira (23), conforme dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Em relação aos dados fornecidos no mesmo horário desta quarta-feira (22), houve um acréscimo de 586 novos resultados positivos para o vírus, além de mais 32 mortes confirmadas. Desde o dia 15 de março, quando a Sesa divulgou os três primeiros casos de Covid-19 no Ceará, este é o pior dia da pandemia no Estado, com recorde tanto de óbitos registrados, como de casos confirmados.

Conforme o balanço, 116 municípios já têm confirmações da doença pandêmica. Do total de pacientes infectados, Fortaleza registra 3.791 e 207 óbitos, sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus. Com 162 e 101 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência.

Em todo o Estado, a Sesa aponta que investiga 14.750 casos e já realizou 17.572 para testagem da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 permanece em 5,8%.