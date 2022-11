Confira locais para o descarte correto de lixo na Capital

A grande quantidade de lixo que é produzida nos centros urbanos é uma das grandes questões ambientais da modernidade. E Fortaleza, como a 5ª maior cidade do Brasil, não está fora do complexo desafio de lidar com uma grande quantidade de resíduos de diferentes tipos. Só de janeiro a outubro deste ano, mais de 1 milhão e 126 mil toneladas de lixo já foram recolhidas na Capital, segundo informações da Prefeitura de Fortaleza (PMF).

“Precisamos muito da colaboração dos munícipes”, ressalta Thiago Mafra, coordenador especial de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP). “A população precisa nos ajudar a evitar o descarte do lixo em canteiros centrais, ruas, calçadas e terrenos”, acrescenta o gestor. Confira locais onde descartar corretamente o lixo.

Lixo comum doméstico

O lixo comum deve ser colocado na porta de casa apenas no dia e horário da coleta e nunca em canteiros centrais das avenidas, vias, esquinas, praças, áreas verdes ou terrenos baldios, pois além de prejudicar o meio ambiente, o lixo atrai vetores de doenças e aumenta o risco de alagamentos.

Todo resíduo doméstico deve ser colocado em sacos plásticos, devidamente fechados. Vidros, louças ou materiais cortantes soltos em sacolas devem ser colocados dentro de garrafas pet ou enrolados em papelões ou jornais, de preferência com identificação. Saiba aqui os dias e horários de coleta do lixo no seu bairro.

Reciclados, móveis, entulho

Nos ecopontos, a população pode levar para o descarte correto pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais. São 90 equipamentos espalhados em todas as regionais. A população tem acesso ao benefício do Programa Recicla Fortaleza, que gera desconto na conta de energia pela troca de resíduos recicláveis.

Confira aqui onde encontrar o ecoponto mais próximo

Eletrônicos

Aqueles aparelhos eletrônicos, cabos, telefones etc que não servem mais podem ser descartados em lojas e nos ecopontos da Prefeitura de Fortaleza. O site da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) disponibiliza um serviço que permite localizar o ponto de coleta mais próximo da sua casa. Basta digitar o cep e o tipo de produto a ser descartado. Entre os itens relacionados estão carregadores, circuladores de ar, eletrodomésticos, computadores e outros.

Construção Civil

Restos de tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, areia, rochas, azulejos, compensados, telhas são alguns tipos de lixo gerado em obras de construção civil. Pequenos geradores desses resíduos podem levá-los a qualquer um dos ecopontos da Prefeitura de Fortaleza. Os equipamentos contam com caçambas para coleta e estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Outro caminho para o descarte correto de resíduos de construção é entrando em contato com a SCSP para pedir indicação de empresas credenciadas na Prefeitura para fazer a coleta e levar o lixo para os destinos cadastrados.

Contato: (85) 3472-1772.

