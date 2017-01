Antes de viajar ao Irã, Camilo ajusta PCCS da Seplag

00:00 · 13.01.2017

Camilo recebeu grupo de servidores da Secretaria de Planejamento na tarde de ontem no Palácio da Abolição, onde assinou o documento ( FOTO: JOSÉ WAGNER )

Dois dias antes de viajar ao exterior, onde deve visitar o Irã e outros destinos entre o Oriente e o Oriente Médio, o governador Camilo Santana sancionou o ajuste do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores (PCCS) da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). De acordo com o governo, "a medida beneficia 116 servidores de nível médio e fundamental".

O atual titular da Selpag, Hugo Figueiredo, destacou, em nota, a mudança que o PCCS trará para os servidores da pasta: "São pessoas que estavam há muito tempo na Seplag represados, com possibilidade limitada de ascensão profissional, com salário menor que a maioria. Agora, com esse plano, poderão ter uma ascensão funcional, ter avaliação de desempenho, sendo melhor remunerados. É um marco histórico pois corrige esse processo de olhar para as pessoas, melhora as condições de trabalho, estimula as pessoas a crescerem ainda mais".

Também por nota enviada à imprensa, o governador classificou a medida como "momento simbólico" e, ao receber um grupo de servidores da Seplag no Palácio da Abolição - sede do governo estadual -, afirmou "mostrar o esse reconhecimento e agradecer por toda a dedicação ao povo cearense" dada pelos funcionários públicos.

A assinatura pelo governador ainda simboliza um dos últimos atos com Hugo Figueiredo à frente da Seplag, uma vez que na última quinta-feira (11), Camilo anunciou a substituição de Figueiredo por Maia Júnior.

As mudanças que faltam

Com a confirmação das trocas de nomes em quatro secretarias-chave (Casa Civil, Cidades, Infraestrutura e Seplag) para o desenvolvimento do plano de governo da segunda etapa de seu mandato, Camilo sinalizou, como os próprios secretários já afirmaram, mais rigor e austeridade no que diz respeito à economia cearense. No entanto, ao mesmo tempo que falta indicar um novo titular para a Secretaria dos Esportes, ainda falta o governador dar o aval para a nomeação de um novo presidente para a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Cotado desde a saída de Ferruccio Feitosa para a Secretaria Regional II da Prefeitura de Fortaleza, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da Capital, Robinson de Castro, disse que continua "avaliando as possibilidades". Robinson confirmou o convite feito pelo governo estadual para que ele assumisse o cargo e informou que "houve uma conversa preliminar, mas que qualquer definição sobre a efetivação ou não (dele no cargo) só sai na próxima semana".