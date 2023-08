Vítimas de acidente de ônibus com torcedores do Corinthians em MG são identificadas

Três das sete vítimas do acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians na Rodovia Fernão Dias, na madrugada deste domingo (20), foram identificadas. Os corpos de Allan Aguiar, Andrew Francisco e Hamilton Rogério dos Santos foram levados ao Posto Médico-legal de Betim (MG).

O veículo transportava 43 pessoas, conforme informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros. Desse total, sete faleceram e 27 precisaram ser socorridos e levados para quatro hospitais da região: Betim, Oliveira (MG); Belo Horizonte; e Contagem (MG), onde está a maioria das vítimas feridas.

O que se sabe sobre o acidente

O ônibus com torcedores do time paulista sofreu um acidente na BR-381 (Fernão Dias), sentido São Paulo, na madrugada de hoje, no município de Brumadinho (MG). O ônibus perdeu o controle em uma curva, chocou-se contra o talude, um terreno inclinado na lateral da pista, e, na sequência, tombou, segundo a concessionária da rodovia, a Arteris Fernão Dias.

O ônibus que transportava os torcedores do Corinthians estava irregular, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT). Não possuía registro e também não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros.