Ônibus com torcedores do Corinthians sofre acidente e deixa 7 mortos em BH

Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou, na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, na madrugada deste domingo (20), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas no veículo, 7 morreram no local. Outras 10 ficaram presas às ferragens.

O local é uma descida, com curvas fechadas. O motivo do capotamento do veículo ainda é desconhecido, mas a concessionária que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o ônibus atingiu o barranco da encosta da serra e tombou, deslizando pelo asfalto e espalhando destroços.

"A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento", informou em nota.

O ônibus foi contratado por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros e Polícia Rodoviária Federal trabalham para socorrer as vítimas.

Em nota nas redes sociais, o perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista manifestou pesar “pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior”.

O clube disse ainda que o “Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”.