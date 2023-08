Fortaleza e Ceará manifestam pesar por torcedores do Corinthians mortos em acidente

Fortaleza, Ceará, Floresta e outros times manifestaram pesar pelos torcedores do Corinthians, mortos após um acidente na madrugada deste domingo (20), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sete pessoas morreram no local e outras 10 ficaram presas nas ferragens. Os clubes também se solidarizaram com familiares.

No ônibus, viajavam 43 pessoas. O grupo seguia para São Paulo após o jogo do Timão contra o Cruzeiro. De acordo com a concessionária que administra a rodovia Arteris Fernão Dias, local do acidente, o veículo atingiu o barranco da encosta da serra e tombou, deslizando pelo asfalto.

Tanto Fortaleza quanto Ceará prestaram solidariedade aos familiares dos torcedores envolvidos no acidente. Outros times pelo Brasil fizeram o mesmo.