Suzane Von Richthofen presta concurso para vaga no TJSP com salário de até R$ 6 mil

Suzane Louise Magnani Muniz, ex-Richthofen, de 41 anos, condenada a 40 anos de prisão por ter matado os pais em 2002, prestou concurso no último domingo (8) para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Segundo O Globo, que publicou a informação, ela se inscreveu para o cargo de escrevente, com salário mensal de R$ 6 mil.

Segundo o edital do concurso, dentre as atribuições do cargo estão organizar os serviços administrativos e técnicos no fórum, acompanhar o andamento de processos e realizar atendimento ao público. Além disso, a função envolve elaborar e conferir documentos, controlar material de expediente e atualizar a legislação e as normas internas.

Caso seja aprovada, a detenta deve trabalhar em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo O Globo, ela poderia, dessa forma, consultar e até movimentar o próprio processo de execução penal durante o expediente.

Tribunal diz que, se aprovada, Suzane não poderá tomar posse

O TJSP afirmou ao O Globo que, mesmo que Suzane seja aprovada na segunda fase do certame, ela não poderá tomar posse. Isso porque o órgão exige o atestado de antecedentes criminais e, dependendo da gravidade e da natureza dos crimes cometidos, candidatos podem ser desclassificados.

No entanto, isso não impede que Suzane tente buscar na Justiça uma forma de garantir sua admissão, caso seja aprovada.