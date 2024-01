Segurança é morto em supermercado por suspeito de roubar chocolates no Rio

Um segurança de supermercado foi morto a facadas na última quinta-feira (18), em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O suspeito é Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, que foi preso em flagrante por homicídio e furto, segundo o g1.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime. O segurança Rildo de Oliveira Torres trabalhava no local quando abordou Jorge.

No vídeo, é possível ver o momento em que o segurança revista o suspeito, que havia escondido barras de chocolate embaixo das roupas. Em seguida, Jorge foge de Rildo.

Depois, ele aparece novamente no local, ataca Jorge com uma faca e foge do supermercado. A Polícia Militar foi acionada e agentes do 6º BPM e da UPP Macacos prenderam o suspeito, que confessou o crime.

Ele estava em posse de duas facas e foi levado para a 19ª DP (Tijuca). Jorge possui onze anotações criminais por furto. A primeira foi registrada em 2001 e a última em 2019.

O segurança chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu.