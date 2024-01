Suspeito de participar de morte de família em Olímpia é preso em SP

Foi preso, nesta quinta-feira (18), o suspeito de envolvimento na execução de uma família de Olímpia em um canavial de Votuporanga, no interior de São Paulo. O jovem de 23 anos já foi detido por tráfico de drogas e estava escondido em uma cidade vizinha. As informações são do Metrópoles.

Anderson Givago Marinho, 35, a esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e a filha Isabelly, de 15 anos, foram encontrados mortos no dia 1º de janeiro. Eles teriam caído em uma emboscada envolvendo mochila com drogas, segundo a Polícia Civil de Votuporanga.

Segundo o delegado Márcio Nosse, titular da Seccional de Votuporanga, as investigações ligam o jovem ao momento do crime e há suspeita de que outras pessoas estejam envolvidas. O suspeito negou as acusações, mas ficará preso temporariamente por 30 dias.

Relembre o caso

O casal e a adolescente saíram de Olímpia para comemorar o aniversário da mulher em São José do Rio Preto. Uma hora depois, em 28 de dezembro, pararam de responder e visualizar mensagens de amigos e familiares.

Os corpos foram encontrados em estado de decomposição em um canavial, na zona rural de Votuporanga, por um morador da região. O carro da família também estava no local.

Tanto o veículo quanto os corpos foram encontrados com marcas de tiros. O corpo de Anderson estava fora do carro e o de Mirele e Isabelly estavam dentro do automóvel.

Em 2015, Anderson foi condenado a dois anos de prisão por tráfico de drogas. A pena foi cumprida em regime aberto, e a polícia acredita que ele seguia envolvido com o tráfico.