Bebês gêmeos morrem afogados na piscina de casa, em Búzios (RJ)

Um casal de gêmeos se afogou na piscina de casa em Armação dos Búzios, cidade localizada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o afogamento, que ocorreu tarde dessa quinta-feira (18).

As informações foram divulgadas pelo portal g1 e indicam que, segundo a Prefeitura, os dois bebês foram socorridos pela mãe com a ajuda de outra pessoa. Apesar do socorro, as duas crianças de 1 ano e 4 meses já chegaram sem vida no Posto de Urgência do bairro Rasa.

Veja também

A Prefeitura relatou que os bebês passaram por manobras de reanimação no local e foram encaminhados para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, mas o quadro não foi revertido.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio, onde permaneciam na manhã desta sexta-feira (19), conforme o g1. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados para acompanhar o caso.

A Polícia Civil relatou que os pais das crianças foram ouvidos e a perícia foi realizada no local do acidente. As circunstâncias da queda das crianças ainda deve ser esclarecida.