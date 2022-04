Sanduíches McPicanha do McDonald's não têm picanha, revela empresa

A rede de fast food McDonald's confirmou, nesta quinta-feira (28), que a carne utilizada nos novos sanduíches da linha McPicanha, lançados recentemente pela empresa, não possuem picanha na composição.

A empresa admitiu que os novos lanches podem não ter picanha depois que o blog "Coma com os olhos" publicou a informação e disse que poderia entrar com representação contra a possível propaganda enganosa no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e no Procon de São Paulo.

Em comunicado enviado ao G1 e Uol, a companhia lamentou que a publicidade criada em torno do produto tenha provocado dúvidas nos consumidores e informa que o recheio é produzido com diferentes cortes de carne bovina.



"Os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)", ressaltou o McDonald's.

Ao G1, o Procon-SP informou que irá notificar a empresa, mas ainda não deu detalhes.

Veja nota:

"A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara".