Risco de rompimento em barragem leva Prefeitura de Pará de Minas a evacuar moradores

A Prefeitura de Pará de Minas emitiu um alerta, neste domingo (9), determinando a evacuação imediata dos moradores devido ao risco de rompimento da barragem hidrelétrica da Usina do Carioca. Fortes chuvas banharam a região. A situação da represa foi classificada como "crítica" por autoridades.

Equipes do Município e da Defesa Civil estão monitorando o local, administrado pela empresa Santanense.

Prefeitura de Pará de Minas nas redes sociais "Esse é um alerta sério, e nós pedimos a todos vocês que repassem esse alerta. É um risco devido às intensas chuvas. E, para evitar uma tragédia maior, estamos fazendo esse alerta."

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais compartilhou um vídeo com um sargento do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas reforçando a orientação para que os residentes da região abandonem as casas imediatamente.

"Toda a população que se encontra nas proximidades do Rio São João e Pará, localizados logo abaixo da barragem do Carioca, que evacue de forma imediata a área. Neste momento, existe o risco de rompimento da barragem do Carioca", alerta o profissional na gravação.

A Defesa Civil estadual informou, em nota ao portal Uol, que "preventivamente, foi realizada a evacuação preventiva, até o momento, de 34 pessoas que se encontravam em locais de risco". "Outras 32 pessoas estão em comunidades, as quais estão com acesso dificultado Os órgãos envolvidos buscam caminhos alternativos para acessá-las", declarou.

Segundo a Prefeitura de Pará de Minas, há pontos de apoio à população em Carioca no posto de saúde e no salão ao lado da igreja. "O objetivo é receber as famílias dos moradores das imediações da barragem que não têm para onde ir", esclareceu.

Alagamentos na Grande Capital

As chuvas que atingiram o Estado deixaram pelo menos dez cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte com pontos de alagamento após as fortes chuvas registradas na madrugada de domingo. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, houve mais de 120 ocorrências de pessoas ilhadas registradas nos municípios de:

Betim

Brumadinho

Contagem

Juatuba

Mário Campos

Mateus Leme

Nova Lima

Raposos

Rio Acima

Sabará

Em Brumadinho, uma enchente causou um prejuízo R$ 500 mil em um dono de supermercado. Em entrevista a TV Globo, Cleiber Resende Fonseca contou que durante a noite, por volta das 20h, a água entrou no local e danificou produtos e equipamentos.

"Moro aqui há 50 anos e desse jeito nunca vi subir, com essa facilidade, com essa rapidez e nessa proporção não", disse o proprietário.