Enchente em Brumadinho causa prejuízo de R$500 mil para dono de supermercado

As precipitações em Minas Gerais causaram problemas e perdas para moradores e empresários de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um dono de supermercado perdeu cerca R$500 mil em enchentes no município. A informação é da TV Globo.

Em entrevista, Cleiber Resende Fonseca contou que durante a noite, por volta das 20h, a água entrou no supermercado e danificou produtos e equipamentos.

"Moro aqui há 50 anos e desse jeito nunca vi subir, com essa facilidade, com essa rapidez e nessa proporção não", declarou Cleber.

Chuvas deixa desabrigados em Brumadinho

Legenda: Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuam na região Foto: Divulgação/Prefeitura de Brumadinho

Até o momento 247 pessoas estão desalojadas e 110 desabrigadas em Brumadinho. A prefeitura informou, em comunicado nas redes sociais, que atende 182 famílias. As pessoas abrigadas pelo município estão em escolas.



As entradas da cidade continuam bloqueadas. Acesso às comunidades rurais estão alagadas. A Serra do Rola Moça para Casa Branca com pontos de interdição.



A prefeitura também divulgou a lista dos bairros mais atingidos: Canto do Rio, Cohab, Progresso e Centro.



A Defesa Civil registrou pequeno recuo do Rio Paraopeba pela tarde. Em Jeceaba o nível está abaixando. Belo Vale o Rio apresentou uma elevação. Existe previsão de 45mm de chuva nas próximas horas.