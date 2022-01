Número de mortos do acidente em Capitólio (MG) sobe para 10; umas das vítimas foi identificada

Policiais civis informaram neste domingo (9) que a primeira vítima identificada após o acidente em Capitólio (MG) trata-se de Júlio Borges Antunes, de 68 anos. Ele era natural de Alpinópolis, em Minas Gerais.

Ele foi o único que teve o corpo identificado formalmente. Houve também a qualificação de outras 9 pessoas que estavam na mesma lancha de Antunes.

De acordo com o G1, o corpo já foi liberado e deverá ser sepultado no município de São José da Barra, no mesmo estado, ainda neste domingo.

A prefeitura de Capitólio informou que não há mais desaparecidos e que o número de óbitos chega a 10.

Ao menos quatro hospitais atenderam as pessoas envolvidas no acidente que ocorreu neste sábado (8), quando uma rocha se soltou e atingiu um barco de passeio no ponto turístico do município.

Detalhes do acidente

Oito pessoas morreram e duas seguem desaparecidas, segundo a Polícia Civil. As autoridades reforçam que todas as 10 vítimas estavam na mesma lancha, a Lancha Jesus. Todos estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG)

Oficialmente, apenas Júlio Borges Antunes foi identificado pela Polícia Civil. Entretanto, o delegado informou que já há informações sobre as demais pessoas que morreram e estão desaparecidas.

Porém, a polícia aguarda a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação das vítimas.

Entre as vítimas estão quatro pessoas de uma mesma família, sendo um casal, o filho e o neto deles. As outras vítimas são parentes e amigos desta família.

O deslizamento ocorreu por volta das 12:30 do sábado. Ainda não é possível afirmar o que pode ter causado o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro embarcações foram atingidas. Ao menso 27 pessoas foram atendidas e liberadas.

