Quem inventou o Dia dos Namorados no Brasil? Entenda a origem da data

Se a maioria dos países do mundo celebra o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, em uma homenagem a São Valentim, no Brasil a data não tem exatamente uma origem religiosa. Os namorados brasileiros celebram o dia neste 12 de junho, data criada devido ao desejo de empresários de movimentar o comércio.

No Brasil, o Dia dos Namorados surgiu no ano de 1948 e foi criado pelo publicitário João Doria — o pai do político — contratado por uma loja para melhorar as vendas de junho, que costumavam ser muito baixas.

Assim, Doria criou o Dia dos Namorados, com o slogan: "Não é só com beijos que se prova o amor!". A campanha foi um sucesso e ganhou, na época, o prêmio de "melhor do ano" pela Associação Paulista de Propaganda.

A data é comemorada na véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido no Brasil como santo casamenteiro.

Dia dos Namorados pelo mundo

Nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro e chamado de Valentine's Day (ou Dia de São Valentim), uma figura da Igreja Católica.

São Valentim foi um padre do século III, que morreu após ir contra a vontade do imperador Claudio II, que baniu os casamentos na época. De acordo com o imperador, homens solteiros se tornavam soldados melhores do que os casados.

O padre, porém, acreditava que a união entre duas pessoas dava sentido ao mundo e continuou realizando cerimônias de casamento, desrespeitando, assim, a lei imposta pelo imperador. Valentim acabou condenado à morte no ano de 270 d.C.

Antes de morrer, ele acabou se apaixonando pela filha de um carcereiro e, no dia do cumprimento da sentença, enviou uma carta de amor à amada. Assim teria surgido a prática de enviar cartões para os companheiros no dia 14 de fevereiro.

O Dia de São Valentim só começou a ser comemorado dois séculos depois, quando o papa Gelásio instituiu a data, a classificando como um símbolo dos namorados.