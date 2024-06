Pai mata filha com golpes de canivete após discussão em Vitória, no Espírito Santo

Uma discussão entre pai e filha terminou em morte, na cidade de Vitória (ES), na noite de sábado (8). Sebastião Carlos da Silva, 66, estava embriagado e confessou que assassinou a herdeira, Brenda Luz da Silva, 30, com golpes de canivete no pescoço e em um dos seios. As informações foram passadas pela Polícia Militar ao G1.

O homicídio aconteceu no início da noite, dentro de casa da família. Uma vizinha, que preferiu não ser identificada, declarou que a filha da vítima — de apenas quatro anos — presenciou todo o crime. Ela contou ainda que Brenda tentou fugir, mas caiu na escadaria em frente da casa.

"Quando eu ouvi já tava todo mundo gritando e chorando, eu não sabia o que era. Ouvi os gritos de todo mundo, a irmã dela tava gritando muito. Ela veio correndo e caiu, mas já tava toda cheia de sangue, toda cortada", comentou a vizinha.

A motivação do crime não foi informada pela polícia. Quando os policiais chegaram na casa onde aconteceu o crime, o pai estava sentado na cama. O canivete ainda sujo de sangue foi encontrado com o homem.

Homem estava em estado de embriaguez

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que tiveram dificuldade em conversar com Sebastião, porque ele estava muito embriagado, mas o homem relatou para a PM que tinha vários problemas com a filha e confessou o crime.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O caso será encaminhado para investigação da Delegacia de Homicídios de Vitória.

O pai da vítima foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).