Pai e filha ficam presos em elevador, e jovem perde prova do Enem 2024: 'Abalada'

Uma estudante de 17 anos ficou presa no elevador do prédio onde mora em Linhares, no Espírito Santo, e perdeu a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado em todo o Brasil neste domingo (3). As informações são do g1.

Gabriela de Mendonça Camargos Dalvi, que já foi aprovada em duas faculdades particulares no Estado, tem o sonho de cursar Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A jovem contou ao g1 que uma queda de energia ocorreu por volta de 12h20, quando ela estava com o pai a caminho da escola em que faria a prova, localizada a apenas cinco minutos de casa.

"Eu estava descendo para a garagem, que fica no subsolo, mas o elevador parou logo que cheguei. Houve um pico de energia e fiquei presa por 40 minutos", lembrou. Gabriela disse que tentou forçar a porta para alcançar a saída, mas ficou com medo de se machucar. Pai e filha tiveram que aguardar a volta da energia.

Jovem disse que nunca presenciou falha

A estudante mora no terceiro andar do prédio há 12 anos e nunca presenciou uma falha parecida. "Um amigo, morador do mesmo prédio, usou o elevador cinco minutos antes de mim e conseguiu sair sem problemas. Estou muito abalada. É difícil aceitar porque me preparei o ano todo, e isso aconteceu justo no dia que eu mais precisava", lamentou.

O pai da estudante, Gustavo Paraiso Dalvi, disse que eles ficaram de 12h22 até 12h56 presos no elevador. Os portões dos locais de prova fecharam às 13h em todo o País.

Segundo Dalvi, o local da prova não foi afetado pela falta de energia. A jovem disse que vai tentar a reaplicação da prova. "Se não for possível, vou continuar estudando para o ano que vem. Não vou desistir", disse a jovem.