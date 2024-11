Após errar local de prova, mecânico chega atrasado ao Enem e ganha um ano de cursinho em SP

O mecânico Odair Francisco Júnior, 46, que faria pela primeira vez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), se atrasou para a prova após o GPS do motorista de aplicativo que o levava errar o caminho. Ele chegou segundos após o fechamento dos portões do local de prova, em São Carlos (SP).

O que seria mais uma história de um candidato atrasado para o Enem, no entanto, teve uma reviravolta. Enquanto Odair contava o ocorrido para a imprensa, desolado, um dono de cursinho pré-vestibular se aproximou e ofereceu ao mecânico um ano de preparação gratuita. As informações são do g1.

Odair relatou que o GPS do Uber em que ele estava levou motorista e passageiro para o outro lado da cidade. Ao perceber o engano, o condutor conseguiu ir para o local certo, mas não chegou antes do fechamento dos portões.

Homem quer cursar Engenharia Mecânica

O homem pretendia fazer o exame para cursar Engenharia Mecânica. Antes mesmo que o dono do cursinho se aproximasse e oferecesse a preparação gratuita, muitas pessoas se compadeceram com a situação e pediram que o fiscal deixasse Odair entrar no local.

Ele havia estudado por conta própria neste ano e, agora, com o cursinho, acredita que vai ter mais chances de conseguir a sonhada vaga no próximo exame. “Vou estudar com mais afinco ainda. Eu não esperava, são males que vem para o bem. Agora vou ter o curso e vou estar muito mais preparado”.