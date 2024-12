Padrasto suspeito de estuprar enteado de 4 anos é preso após corpo da criança dar entrada em UPA

Um padrasto foi preso nesse domingo (15), em Campinas, no Interior de São Paulo, suspeito de estuprar o enteado, de 4 anos. O homem, de 27 anos, foi capturado após a criança dar entrada com vários ferimentos e já sem vida em uma unidade de saúde do Município.

Em nota nesta segunda-feira (16), a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) detalhou ao Diário do Nordeste que o indivíduo alegou que a criança se engasgou, e por isso foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Anchieta.

Com a entrada do corpo do garoto machucado na unidade de saúde, guardas municipais foram acionados, e o suspeito foi preso em flagrante. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas.

Ainda conforme a Pasta, na residência do homem foram apreendidos aparelhos eletrônicos e eppendorfs de cocaína vazios — os pequenos pinos são usados legalmente pela indústria farmacêutica, mas muita vezes são adotados pelo narcotráfico para embalar a droga.