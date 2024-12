Estudante de engenharia química morre após festa em Santa Catarina

"Dedicada, querida por colegas, professores e toda a comunidade acadêmica". Foi assim que o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) descreveu a estudante Júlia Prates Araújo, de 19 anos, que morreu após passar mal em uma festa na cidade de Lages, no último sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, Júlia teria sofrido uma crise convulsiva, seguida de parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. As informações são do g1.

No local da festa, um centro de eventos na cidade, a Polícia Civil apreendeu o celular da jovem e outros materiais para a investigação. O responsável pelo local foi ouvido pelos policiais. Ainda não se sabe o que pode ter causado a convulsão.

A estudante era natural de Blumenau, no Vale do Itajaí, também Santa Catarina. Ela estava no sexto período de engenharia química no IFSC. Através do Instagram, a instituição de ensino lamentou a partida de Júlia.

"Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, professores e colegas. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda tão difícil", escreveu o instituto.

Familiares lamentam a perda

Nos comentários da publicação, parentes expressaram pesar pela morte prematura da jovem. "Meu amor, você vai fazer tanta falta. Esse sorriso lindo amável, um ser iluminado e amado por todos nós. Te amarei para sempre", publicou uma familiar.

Em outro comentário, uma colega também presta homenagem à Júlia. "A gente vai deixar sua memória viva da forma que você sempre foi: a alegria em pessoa… Te amo, Ju", lamentou.

O velório da estudante aconteceu na noite deste domingo (15) e o sepultamento foi no início da manhã desta segunda-feira (16).