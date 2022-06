Número de suspeitos envolvidos na morte de Dom Philips e Bruno Pereira sobe para oito

O número de suspeitos investigados pela Polícia Federal pela morte do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas, subiu a para oito. A informação é do portal Uol.

De acordo com a PF, foram identificados mais cinco homens que teriam ajudado a enterrar os corpos das vítimas. Os nomes dos suspeitos, no entanto, não foram revelados ainda.

Até agora, três pessoas já foram presas pela Polícia. A lista conta com o pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou a autoria do crime. Amarildo foi preso em flagrante no último dia 7 de junho por porte de munição de uso restrito.

O pescador, contudo, só confessou o crime na noite do último dia 14, terça-feira.

O segundo suspeito identificado é o também pescador Oseney da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo e conhecido como Dos Santos. Ele negou ter envolvimento com o duplo homicídio.

Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, completa a lista. Ele se entregou às autoridades por volta de 6h do último sábado (19).