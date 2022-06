Justiça determina prisão temporária de 3º suspeito da morte de Dom e Bruno Pereira

A Justiça do Amazonas decretou, neste sábado (18), a prisão temporária por 30 dias de Jeferson da Silva Lima, conhecido como 'Pelado da Dinha', por suspeita de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

Ele foi detido mais cedo, após se apresentar na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari, oeste do estado.

Na sexta-feira (17), a Justiça tinha expedido um mandado de prisão contra o suspeito, que foi considerado foragido após buscas sem sucesso. Na tarde deste sábado, ele passou por audiência de custódia, onde teve a prisão liminar convertida em temporária.

De acordo com o portal G1, Jeferson é apontado como uma das pessoas com participação direta nos casos, desde a emboscada até a ocultação dos cadáveres.

A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Alex Perez Timóteo, responsável pela delegacia de Atalaia do Norte - distante cerca de 1.100 quilômetro de Manaus.

"Conforme todas as provas, todos os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio ocorrido", disse o policial ao G1.

Outras prisões

Além de Jefferson, estão presos por envolvimento no homicídio e na ocultação dos corpos os pescadores Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, de 41 anos, e Amarildo da Costa Pereira, o Pelado, também de 41 anos. Até o momento, apenas Amarildo confessou o crime.

Mortos com armas de caça

Ainda neste sábado, laudo da Polícia Federal apontou que Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados por tiros de armas de caça, com múltiplos balins.

Enquanto o jornalista inglês faleceu em decorrência de traumatismo toracoabdominal, provocado por um disparo no abdômen, o indigenista morreu em decorrência dos projéteis que atingiram sua região toráxica e abdominal, bem como na cabeça. Ele sofreu três disparos.