Dom Phillips dava aulas de inglês para jovens baianos com músicas dos Beatles

O jornalista britânico Dom Phillips, morto durante pesquisa na Amazônia com o indigenista Bruno Pereira, dava aulas de inglês para jovens do projeto social Jovens Pensantes, mantido pela Associação Emília Machado-Bahia (Aemba).

Em vídeos divulgados pelo Fantástico, em programa exibido no dia 12 de junho, o jornalista aparece cantando "Help" e "I Want to Hold Your Hand" — músicas da banda inglesa The Beatles.

A Aemba publicou mensagem em homenagem a Dom Phillips no Instagram. "Seguiremos por aqui sempre lembrando de seus ensinamentos professor Dominique, como carinhosamente era chamado por seus alunos nas aulas de inglês aos sábados pela manhã. Dom Philips e Bruno Pereira deixaram um grande legado", diz mensagens da Associação..

Veja momento de Dom Phillips ao lado dos alunos:

Dom Phillips deixou o Reino Unido para morar no Brasil

Legenda: Bruno e Dom durante pesquisas e entrevistas Foto: União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava)

Dom Phillips começou a carreira profissional como jornalista cultural. Nos anos 1990, foi repórter e editor de uma revista de música eletrônica no Reino Unido. Em 2007, veio morar no Brasil colaborando com grandes veículos de notícias do mundo.





Parte das matérias produzidas por ele eram voltadas para questões ambientais e problemas enfrentados pelas comunidades indígenas.

Em 2019, o britânico chegou a participar de um evento com Jair Bolsonaro sobre a preservação da Amazônia. No encontro, ele perguntou ao presidente: "Como o senhor presidente pretender convencer e mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a Amazônia".