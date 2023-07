Novo ciclone extratropical irá atingir o Sul neste fim de semana; saiba mais

Um novo ciclone extratropical deve se formar sobre o litoral da Região Sul, perto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a partir desta sexta-feira (7), segundo previsão da Climatempo Meteorologia. O órgão alerta para a ocorrência de muita chuva sob os estados, incluindo as capitais Porto Alegre e Florianópolis.

O fenômeno, no entanto, não deve ter a mesma força do evento de junho, que deixou 16 pessoas mortas no Rio Grande do Sul.

Entre sexta e sábado (8), a previsão é que o volume de chuva acumulado seja de 100 mm a 150 mm na região da Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no Litoral Norte do RS, além de áreas do Sul e do Leste de Santa Catarina, incluindo a serra catarinense e a Grande Florianópolis.

O total esperado significa que, em apenas 48 horas, as regiões terão pelo menos 50% da média de chuva normal para todo o mês julho.

Rajadas de vento

Além de muita chuva, segundo alerta o Climatempo Meteorologia, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento bastante intensas.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil está monitorando possíveis eventos climáticos e emitirá alertas caso seja necessário, segundo o portal g1. Conforme o órgão, pode haver "transtornos relacionados aos acumulados e aos temporais" a partir desta sexta-feira.