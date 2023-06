O que é um ciclone extratropical? Entenda fenômeno que causa chuvas e ventania no Brasil

Quem vive nas regiões Sul e Sudeste do País enfrenta os efeitos de um ciclone extratropical, nesta sexta-feira (16). O fenômeno meteorológico é responsável por causar fortes chuvas e ventos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para volume de precipitações acima de 60 mm/dia ou superior a 100 mm/dia em cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone extratropical é um sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro ou ciclone de origem não tropical. Geralmente, considerado um ciclone migratório encontrado nas médias e altas latitudes e também chamado tempestade extratropical.

Ações de segurança

O Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da America do Sul (Alert-AS) alertou os moradores das regiões afetadas pelas chuvas para seguir uma série de medidas de segurança:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos; Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

No Alert-AS, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina aparecem com avisos de "perigo" e "muito perigo" de chuvas intensas nesta sexta-feira.

Estados monitoram tempo

Em Santa Catarina, a Defesa CIvil segue com aviso especial de risco muito alto para ocorrências de alagamentos, deslizamentos e enxurradas.

Já no Rio Grande do Sul, a Casa Militar Defesa Civil tem olhares mais atentos para Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. A meteorologia aponta um maior índice de precipitações nessas regiões.