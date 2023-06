Menino de 2 anos desaparecido em parque de Londrina: veja o que se sabe até agora

Um menino de 2 anos está desaparecido desde o último sábado (10), em Usina Três Bocas, na zona rural de Londrina (PR). A criança sumiu no parque Daissaku Ikeda e foi criada uma força-tarefa para localizá-lo.

A mãe do menino afirmou ao Corpo de Bombeiros que colocou o menino no carro para voltar para casa e notou o desaparecimento no meio do trajeto, segundo divulgado pelo g1.

Ela voltou para o parque, mas não encontrou o menino e reportou o sumiço à polícia. A operação de buscas conta com o apoio de drones, helicópteros, câmeras termográficas com sensores de calor, mergulhadores e cães farejadores.

O sargento do Corpo de Bombeiros, Gustavo Elvira, afirmou que a forte correnteza no parque acaba dificultando as buscas. "Como aqui é uma região de água corrente, muito forte, não tem indicativo da gente realizar mergulho com cilindro de oxigênio, então realizamos uma busca superficial", disse ao portal g1.

O parque Daisaku Ikeda está oficialmente fechado desde 2016, devido ao comprometimento da estrutura por fortes chuvas. Há visitação ao local apesar da interdição.

Desaparecimento em parque

O menino de 2 anos foi ao parque com a mãe e o namorado dela, na tarde do último sábado (10). A mãe relatou aos bombeiros que colocou a criança no carro enquanto organizava os pertences para ir embora.

"Depois de um tempo, perceberam que o menino não estava no local e voltaram para buscar por ela", afirmou o sargento Nivaldo. A mãe e o namorado compareceram à Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.

Não foi divulgado qual a principal hipótese para o desaparecimento da criança. O tio da criança, Diego da Rocha, afirmou à TV RPC que a família sempre vai ao parque nos finais de semana.