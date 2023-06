Emerson Souza Salles está foragido? Saiba o que aconteceu com acusado de matar cunhado negro

O paradeiro do serralheiro Emerson Souza Salles, de 46 anos, continua desconhecido, mesmo 20 anos após ser acusado de matar o próprio cunhado, um homem negro de 19 anos, em Itupeva, Interior de São Paulo. Ele é suspeito de atear fogo e matar Jeferson Leandro Matias Salvador, irmão da esposa dele.

O caso do fugitivo foi um dos relembrados pelo programa Linha Direta, da TV Globo, nessa quinta-feira (15). O episódio abordou três crimes de violência racial ocorridas no Brasil.

Esta não foi a primeira vez que Emerson Salles estampou o cartaz de procurado do programa. Em 2005, dois anos após o homicídio de Jeferson Salvador, o rosto dele já havia sido divulgado pela atração como foragido da Justiça.

VÍTIMA FOI QUEIMADA VIVA

Segundo os arquivos do Linha Direta, em 17 de janeiro de 2003, o serralheiro ateou fogo no próprio cunhado, após invadir a casa dos sogros, onde o jovem residia. Ele teve 70% do corpo queimado e morreu três dias após o episódio.

Na família, somente Jeferson Salvador e a mãe são negros. O pai e os irmãos, dentre eles a esposa de Emerson Salles, têm a pele clara.

Segundo o programa, a cor do cunhado gerava preconceito no acusado. O serralheiro chegou a proibir o jovem de frequentar a sua casa. Na época, ele usou a desculpa de que os vizinhos poderiam pensar que o moço seria amante da esposa — irmã do rapaz.

Legenda: Assim como a mãe, Jeferson Salvador tinha a pele escura. Já o pai e os irmãos não. Foto: reprodução/TV Globo

Uma semana antes do crime, a vítima estava na residência da familiar, com amigos e parentes, quando fez uma brincadeira em que cantava versos e usou o nome da irmã neles. A jovem, que também estava presente, não gostou e se queixou sobre isso com o marido. O serralheiro decidiu conversar com Jeferson Salvador. Na ocasião, teria ameaçado o cunhado.

Minutos depois, a vítima, acompanhada de amigos, decidiu se dirigir até a casa da mãe do serralheiro para discutir sobre as ameaças. O profissional teria se sentido humilhado.

Saiba mais Segurança Mulher que teve corpo queimado por ex-companheiro em Fortaleza precisa de doação de sangue

Uma semana depois, após adaptar e preencher um extintor de incêndio com um líquido inflamável, Emerson Salles teria decido se vingar.

No dia do crime, o serralheiro esperou os sogros saírem de casa e, em seguida, invadiu o local, portando o equipamento alterado. Após espirrar o conteúdo inflamável no corpo da vítima, o serralheiro acendeu um isqueiro, ateando fogo no rapaz.

Emerson Salles está foragido desde 17 de janeiro de 2003. Ele é procurado pela Polícia desde então. A esposa dele, irmã da vítima, também fugiu para encontrar o marido.

Legenda: Esposa fugiu em encontro ao marido foragido Foto: reprodução/TV Globo

Qualquer pessoa pode ajudar a encontrar o fugitivo. Informação sobre o paradeiro dele podem ser denunciadas, anonimamente, às autoridades através do telefone 181.