Ciclone extratropical no RS deixa oito mortos e pelo menos 19 pessoas desaparecidas

Diversas áreas do Rio Grande do Sul foram atingidas por um ciclone extratropical durante a madrugada de sexta-feira (16). A Defesa Civil detalhou, em balanço divulgado neste sábado (17), que oito pessoas morreram e pelo menos 19 estão desaparecidas. Além disso, 40 municípios sofreram com os temporais, registrando 2,3 mil desabrigados e 602 desalojados.

Conforme o g1, os óbitos ocorreram em sete localidades, sendo dois em São Leopoldo, um em Novo Hamburgo, um em Maquiné, um em Gravataí, um em Caraá, um em Bom Princípio e um em São Sebastião do Caí.

Dentre as pessoas desaparecidas, seis ocorrências foram em Carrá e duas em Maquiné. Os detalhes dos outros 11 não foram divulgados.

Por conta do fenômeno, mais de 120 mil pontos estão sem energia elétrica, principalmente em regiões como a Metropolitana e Litoral Norte.

Informações sobre as vítimas

O município de São Leopoldo registrou duas mortes. De acordo com informe do governador Eduardo Leite, uma das vítimas tinha 23 anos e faleceu em decorrênncia de descarga elétrica.

Em Maquiné, um homem de 69 morreu por conta das chuvas, enquanto a vítima de Novo Hamburgo era um idoso de 60 anos.

Já a de Gravataí era um jovem de 29 anos que, segundo a Defesa Civil, possivelmente morreu por afogamento.

No caso do óbito de Bom Princípio, ocorreu com um homem de 73 anos, que caiu de carro no Rio Caí.

Ações de segurança

O Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da America do Sul (Alert-AS) alertou os moradores das regiões afetadas pelas chuvas para seguir uma série de medidas de segurança:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos; Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

No Alert-AS, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina aparecem com avisos de "perigo" e "muito perigo" de chuvas intensas nesta sexta-feira.