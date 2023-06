Ciclone extratropical: veja ao vivo a rota do fenômeno que atinge o sul com chuvas e ventanias

Um ciclone extratropical atinge a região sul do Brasil entre esta quinta (15) e sexta-feira (16). O fenômeno provoca chuvas e ventanias em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até São Paulo.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de grande volume de chuvas, que podem ser superiores a 100 milímetros em 24h. Nesta sexta-feira (16), as chuvas devem se concentrar, principalmente, no leste e litoral de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do sul.

No Rio Grande do Sul, duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas devido aos temporais. Segundo reportado pelo g1, mais de 3.000 mil pessoas ficaram sem energia na Região Metropolitana.

Ciclones extratropicais

Segundo o alerta do Inmet, as rajadas de vento podem superar os 80 km/h na costa da Região Sul. Os ventos podem devem começar a enfraquecer no sábado (17).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone extratropical é um sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro ou ciclone de origem não tropical. Geralmente, considerado um ciclone migratório encontrado nas médias e altas latitudes e também chamado tempestade extratropical.

Veja a rota do ciclone ao vivo