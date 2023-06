Prefeito de Maquiné, no RS, pede que pessoas saiam de casa após chegada de ciclone

João Marcos Bassani, prefeito de Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul, usou as redes sociais nessa quinta-feira (15) para fazer um apelo aos moradores da cidade. Ele pediu que todos saiam de casa após a cidade ser atingida por fortes chuvas e registrar diversos pontos de alagamentos.

A cidade está localizada na região do RS que recebeu alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à passagem de um ciclone extratropical.

“Eu vou pedir a todos assim, ó: saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou”, declarou o prefeito. A cidade está a cerca de 130 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre.

Assista ao video:

Em pronunciamento nas redes sociais, o gestor deu até prazo para que todos deixassem as próprias casas: “Eu falei às 18h: ‘Saiam, vamos sair vamos sair, não tem o que fazer’. Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas”.

Ciclone extratropical

A chegada de um ciclone extratropical próximo do litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul provocou chuva muito volumosa na quinta e deve persistir nesta sexta-feira (16).

Conforme o Inmet, o ciclone extratropical é um sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro ou ciclone de origem não tropical. Geralmente, considerado um ciclone migratório encontrado nas médias e altas latitudes e também chamado tempestade extratropical.