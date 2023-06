Brasil registra terremotos de baixa magnitude em São Paulo e na Bahia

Um terremoto foi registrado na manhã desta sexta-feira (16) no Litoral de São Paulo. O fenômeno atingiu magnitude 4.0 na escala Richter — que vai até o nível 9. Este é o segundo episódio do tipo observado no Brasil nesta semana. Há dois dias, um tremor de terra de 2.0 mR aconteceu no Interior da Bahia.

Terremoto em São Paulo

Informações do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) indicam que o abalo aconteceu no município de Iguape, Vale do Ribeira, a cerca de 210 quilômetros (km) de Santos. A profundidade do evento pode variar entre 0 e 10 km. A instituição frisa que os dados sobre o caso são preliminares e podem apresentar imprecisões.

A Defesa Civil do Estado confirmou, em nota ao portal G1, que um terremoto aconteceu por volta das 8h22 na região onde fica a cidade. O órgão e o Corpo de Bombeiros detalharam que não receberam chamados sobre ocorrências com vítimas ou danos estruturais.

Moradores dos municípios do Vale do Ribeira e da Baixada Santista relataram terem sentido as vibrações provocadas pelo tremor.

A plataforma Google chegou a enviar um alerta sobre o evento para alguns usuários, como relatou a residente de Peruíbe, Eliana Diniz. "Senti tudo tremer e veio alerta no meu celular e no dos meus filhos”, detalhou ao G1.

Eliana Diniz Moradora do município de Peruíbe Pensei que era alguém me sacudindo, olhei para o lado e não tinha ninguém. Pensei que era um dos meus filhos sacudindo a cama para eu levantar, mas não tinha ninguém, daí que veio aquele frio de medo."

Terremoto na Bahia

O fenômeno registrado em São Paulo é o segundo observado no País nos últimos dois dias. Na quarta-feira, por volta das 16h46, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) verificou uma atividade sísmica, de magnitude 2.0 mR, no município de Maracás, Interior da Bahia.

Não há informações se moradores da localidade sentiram ou ouviram o temor. No dia 27 de maio, outro abalo, de 2.1 mR, já havia atingido a mesma cidade.

Vídeos

Nas redes sociais, pessoas compartilharam vídeos do momento exato em que o terremoto aconteceu.