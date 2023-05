Novas carteiras de identidade serão confeccionadas com nome declarado e sem o campo 'sexo'

As novas carteiras de identidade serão confeccionadas sem o campo referente ao sexo. Além disso, no documento, constará apenas o nome declarado pela pessoa no ato da emissão, não havendo mais distinção entre "nome social" e "nome do registro civil". A decisão foi anunciada na quarta-feira (17) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por demanda do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH).

O objetivo da medida é tornar a carteira de identidade mais inclusiva. "Pretendemos que seja um instrumento que permita a reconstrução da relação de cidadania entre o Estado e o cidadão, que a gente saiba com quem a gente está falando e que essa pessoa possa exigir do Estado seus direitos e cumprir seus deveres, além de ser reconhecido como uma pessoa", argumentou o secretário de Governo Digital, Rogério Souza Mascarenhas.

O decreto que regulamentará a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) com as alterações deve ser publicado no fim de junho. Após a publicação, todos os novos documentos serão emitidos no novo modelo.

Compromisso com pessoas LGBTQIA+

O MDH solicitou as mudanças na carteira de identidade para promover "mais cidadania e respeito" às pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras (LGBTQIA+).

O anúncio foi feito no Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra pessoas LGBTQIA+.

Novas carteiras de identidade

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) será feita conforme o estabelecido pela Lei nº 14.534/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que determina o CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.

Legenda: As novas carteiras também terão QR Code. Foto: Divulgação/Governo Federal

Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, segundo o Governo, visto que, antes, era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com a CIN, o cidadão passa a ter um número de identificação apenas.

A nova carteira apresenta ainda um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone.

Além disso, conta com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem.