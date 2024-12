Motorista de caminhão suspeito de causar acidente com 41 mortes em Minas Gerais se entrega à Polícia

O motorista de um caminhão apontado como suspeito de causar um acidente com 41 mortes na BR-116, em Minas Gerais, no último sábado (21), se entregou à Polícia na cidade mineira de Teófilo Otoni, na tarde desta segunda-feira (23). As informações são do g1.

O suspeito é um homem natural do Espírito Santo, que fugiu após o acidente. A identidade dele não foi divulgada. Ele se apresentou à delegacia da Polícia Civil localizada no bairro São Diogo, acompanhado de advogados.

A Polícia Civil suspeita que o caminhão tenha saído do Ceará, com destino ao Estado do Espírito Santo. É o que apontam notas fiscais localizadas no automóvel. O caminhão carregava uma pedra de granito, que é apontada pelos investigadores como a causa do acidente - ao se soltar da carreta, por excesso de peso.

Ainda segundo as investigações, o motorista dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa há cerca de 2 anos, quando ele foi parado em uma blitz da Lei Seca e se recusou a fazer o teste do bafômetro, em Mantena, também em Minas Gerais, em 2022.

ACIDENTE EM TEÓFILO OTONI

41 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos, na madrugada do último sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. O ônibus, da empresa Emtram, transportava 45 passageiros.

A Polícia Civil pediu, na manhã do último domingo (22), a prisão do motorista que dirigia a carreta que se envolveu em um grave acidente em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

A carreta do modelo bitrem não poderia estar circulando naquele horário, segundo reportado pela CNN. O veículo estava com excesso de peso.

O acidente deixou 41 mortos - o maior número de vitimas em estradas federais no Brasil desde 2008 segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).